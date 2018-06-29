Состав Англии в матче с Бельгией один из самых молодых в истории команды на чемпионатах мира

Состав Англии в матче с Бельгией – второй самый молодой в истории команды на ЧМ / Фото: Reuters

Сейчас национальная команда родоначальников одна из самых молодых в истории.

Сборная Англии досрочно обеспечила себе место в 1/8 ЧМ-2018 по итогам двух первых туров, поэтому наставник "трех львов" Саутгейт дал возможность отдохнуть ряду ведущих футболистов команды в заключительном матче группового этапа ЧМ-2018 против Бельгии.

Средний возраст футболиста сборной Англии, который вышел на поле на матч против сборной Бельгии составил 25 лет и 251 день.

Это второй самый молодой состав "трех львов" на чемпионатах мира. Моложе был только состав англичан, вышедший на поле стадиона Сайтама 2. июня 2002 года в матче против Швеции (1:1), пишет Gracenote Live.

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Напомним, Англия уступила Бельгии в заключительном поединке группового этапа чемпионата мира со счетом 0: 1. Англичане в плей-офф сыграют со сборной Колумбии. Матч состоится 3 июля в 21:00.

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