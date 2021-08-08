Отчаянные болельщики Барсы не могут принять факт относительно ухода Лионеля Месси из каталонского клуба.

Сосиос Барселоны вместе с юристами готовят жалобу в Еврокомиссию, чтобы не произошел переход Лионеля Месси в ПСЖ, сообщает Marca.

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В обращении указывается, что за сезон 2019/20 ПСЖ потратил на зарплаты игроков 99% прибыли, тогда как Барса – 54%. Ведь именно из-за финансового фэйр-плей Ла Лига запретила каталонскому клубу продлить контракт с аргентинцем.

Сосиос также подчеркивают, что подписание парижанами Месси может негативно повлиять на конкуренцию в Лиге 1.

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