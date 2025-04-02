Мадридский Реал в рамках ответного матча 1/2 финала Кубка Короля расписал ничью с Реал Сосьедадом, прорвавшись в финал турнира по сумме двух игр. Отчет читайте на "Футбол 24".

Реалу проводит последние репетиции перед четвертьфиналом ЛЧ. Наиболее ответственной из них стала встреча с Реал Сосьедадом в рамках ответного матча полуфинала Кубка Короля. Футбол 24 совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает, как Лунин прорвался в финал умудрившись пропустить четыре гола.

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Карло Анчелотти сдержал обещание

Кубковая встреча в Сан-Себастьяне стала триумфальной для Лунина. Андрей выдал феерический перфоманс, а Карло Анчелотти пообещал украинцу место в основе на ответный матч. Прошел месяц – и тренер сдержал слово, несмотря на два пропущенных гола от Леганеса на выходных.

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Пресса давно анонсировала ротацию в составе Мадрида перед четвертьфиналом ЛЧ. Так и получилось – несмотря на шаткое преимущество над Сосьедадом (1:0 после игры на Аноэте) "королевский клуб" вышел без Мбаппе, Рюдигера, Модрича, Браима Диаса и Франа Гарсии (бэк-апа травмированного Менди). Зато в старте появились Алаба и Эндрик, а Камавинга вышел на позиции левого фулбека.

Неоднозначный первый тайм Лунина и Реала

Мадрид начал неплохо. Эндрик мог забить шедевральный гол уже на 8-й минуте, зацепившись за заброс в штрафную с левого фланга и выиграв единоборство у Субельдии. Бразилец пожонглировал мячом и пробил через себя, но получилось неточно. Еще через две минуты с левого угла штрафной площадки в дальний угол стрелял Винисиус – Ремиро парировал.

В целом, первый тайм проходил спокойно, без остроты у ворот Реала. В глаза бросался только неплохой прессинг басков, но особых проблем мадридцы не испытывали. Неплохо чувствовал себя и Лунин, который раздавал точные диагонали и помогал выходить из-под давления. Все. Гости были настырными, лезли вперед, однако без особой выгоды.

Тем более неожиданным стал гол Сосьедада на 16-й минуте. Марин головой сбросил лонгбол на левый фланг, прямо на ход Барренечеа в штрафную. Тот отклеился от Васкеса, сблизился с Луниным и пробил низом – к сожалению, украинец пропустил мяч между ног. Счет по сумме двух матчей сравнялся.

Фото: EFE

Тем не менее, смысл игры не изменился. Реал мог забивать уже на 19-й минуте после продолжительной комбинации, в завершении которой Беллингем пробивал с правого края штрафной площади – немного неточно!

На 30-й же Эндрик сравнял счет, воспользовавшись пространством между центрбеками и получив разрезной пас от Винисиуса. Вырвавшись один на один, бразилец перебросил Ремиро. 1:1!

С другой стороны, игра футболистов Карло Анчелотти выглядела несколько пассивно. В основном басков пытались поймать на контратаке, однако до моментов после гола Эндрика дело не дошло.

А вот Сосьедад мог заработать пенальти уже в компенсированное время – Винисиус обхватил Кубо, тот упал, но арбитр решил промолчать. Паблик Archivo VAR, который специализируется на разборе судейских решений в Испании, согласился с отсутствием 11-метрового.

Первый тайм завершился со счетом 10:2 по ударам и 14:2 по касаниям в штрафной. Кроме того, Реал выиграл 23 из 32 единоборств. Тем не менее, доминирование "сливочных" не ощущалось. Моменты хозяев оказались слишком сильно разбросаны во времени, а из структурных проблем у басков можно отметить только контроль рывков Эндрика.

Хаос во втором тайме

После перерыва полевые футболисты, голкиперы и арбитры устроили парад грубых ошибок, а игра превратилась в нелогичный размен голами и моментами. Причем голов было больше.

Впрочем, началось все с контроверсионного эпизода на 49-й минуте, когда Беллингем пробивал головой благодаря неудачной срезке от Арамбурру. Голкипер Ремиро среагировать не успел, но по инерции Алекс задел голову англичанина. Рукой.

Паблик Archivo VAR считает, что здесь надо было назначать 11-метровый, однако Альберола Рохас ничего не свистнул.

Некоторое время после этого игра продолжалась без особой остроты. Исключением стал выстрел Беллингема на 61-й минуте с правого края штрафной в ближний угол, который парировал Ремиро. Лунин же так заскучал, что ошибся при приеме одной из передач – к счастью, он находился далеко от плоскости ворот.

Зато на 71-й минуте украинец полностью исправился за свои предыдущие ляпы. Сосьедад заработал угловой, Субименди выиграл борьбу и мощно пробил ногой в дальний угол – но Лунин каким-то чудом парировал!

Впрочем, шедевральный сейв уже через минуту превратился в шедевральный автогол Алабы. Кубо прорвался по правому флангу и выполнил прострел на ближнюю стойку, а мяч рикошетом от пятки Дэвида влетел между ног Лунину. 1:2!

Реал Сосьедад сравнял счет по сумме двух матчей, а уже на 80-й минуте баски шокировали Сантьяго Бернабеу по-взрослому.

Кубо, которого съели в первом тайме, выполнил слалом по правому флангу и сделал катбек под удар Оярсабалю. Микель пробил с дистанции, а мяч рикошетом от Алабы полетел под дальнюю стойку – без шансов для Лунина. 1:3! "Чурри-урдин" вышли вперед по сумме двух матчей!

Вот только это было только начало вечеринки. Уже на 82-й минуте Реал забил в ответ. Винисиус резко развернулся на левом фланге и протащил мяч к границе поля, откуда прострелил в центр штрафной. Там не уследили за рывком Беллингема – Джуд наказал точным ударом. 2:3!

По сумме двух матчей вновь установилась ничья, но Реал не собирался завершать в овертаймах. На 85-й минуте Винисиус вырвался один на один с Ремиро, не сумев переиграть Алекса в ближнем бою.

Кипер Сосьедада держался в статусе героя всего несколько секунд – Дальнейший угловой завершился замыканием Чуамени. Удар пришелся точно по позиции Ремиро, однако тот не смог зафиксировать мяч или хотя бы выбить его. 3:3!

Казалось, что это конец. Реал уже побеждал по сумме двух матчей. Такие матчи "бланкос" отпускать не привыкли, однако арбитр компенсировал аж семь минут. Баскам этого хватило – на 90+3-й они заработали угловой, а подачу с него Лунин попытался выбить в красивом прыжке. К сожалению, Андрей пролетел мимо мяча, а Оярсабаль замкнул в пустые. 3:4!

И все равно Мадрид мог решить все в основное время. На 5-й компенсированной Винисиус выполнил блестящий кросс с левого фланга, который замкнул Винисиус. Джуд направлял мяч в левый нижний угол – впрочем, Ремиро спас басков.

В конце концов, свисток Алберолы Рохаса отправил команды в овертайм. Реал выглядел активнее, создав несколько интересных моментов. Сказался выход Модрича, Мбаппе, Рюлигера и других лидеров, хотя большинство из них появилась еще во втором тайме.

Тогда они оставались незаметными, однако за четыре минуты до конца второго экстра-тайма Мадрид таки вырвал победу. Хозяева заработали угловой, а Рюдигер головой вколотил мяч под дальнюю штангу. 4:4! Этого было достаточно для выхода в финал.

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