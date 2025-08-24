В воскресенье, 24 августа, во 2-м туре чемпионата Испании состоялось несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Ла Лиги, 2-й тур

Осасуна – Валенсия – 1:0

Гол: Будимир, 9

Удаление: Гайя, 22 (Валенсия, красная карточка)

Реал Сосьедад – Эспаньол – 2:2

Голы: Барренечеа, 61, Оскарссон, 69 – Милья, 10, Пуадо, 45+1 (п.)

Нереализованный пенальти: Пуадо, 44

Барселона вырвала победу над Леванте, оформив феерический камбэк с 0:2 за тайм

Воскресный уикенд в Ла Лиге открывала дуэль между Осасуной и Валенсией. Памплонцы вышли вперед уже на старте встречи: Розье получил заброс на правый фланг, догнал мяч на линии и навесил в штрафную – Будимир выпрыгнул выше остальных и головой направил сферу под перекладину.

В середине тайма Валенсия осталась в меньшинстве: Гайя перехватил длинный пас вперед от соперника и отдавал назад на голкипера, передача оказалась слишком слабой и ему ничего не оставалось как фолить на оппоненте, который выходил один на один. За 5 минут до перерыва автор ассиста удвоил преимущество Осасуны, однако арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда.

После отдыха Будимир был близок к дублю, но пробил мимо стойки. На последней минуте матча "летучие мыши" таки сумели забить, но гол не засчитали из-за положения вне игры. Победа позволила Осасуне набрать 3 очка и подняться на десятую строчку турнирной таблицы, Валенсия с 1 пунктом четырнадцатая.

В еще одном матче Реал Сосьедад принимал Эспаньол. Уже на старте встречи Барренечеа должен был выводить хозяев вперед, но из пределов штрафной выстрелил мимо стойки. В ответ забили каталонцы – Милья после навеса во вратарскую эффектно нырнул и головой переправил сферу в сетку. Вскоре Барренечеа упустил еще одну возможность, замкнув мяч над перекладиной.

В конце тайма Мартин придержал соперника в штрафной и привез пенальти в свои ворота. Пуадо подошел к мячу и... не сумел переиграть Ремиро. Арбитр, однако, дал указание повторить удар и на этот раз нападающий Эспаньола не промахнулся.

Отдых пошел на пользу Реалу, который сумел перевернуть игру, забив в течение восьми минут дважды. Вырвать победу не удалось, но сохранить честь баски сумели.

Атлетико не смог дожать новичка Ла Лиги, Сельта упустила победу над Мальоркой на последних минутах