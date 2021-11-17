"Эти парни победили и попали в плей-офф, где будут бороться за выход на чемпионат мира 2022 года.

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Этих ребят мы будем неистово поддерживать и сорвем глотку, когда им это удастся. Может быть иначе? Верю, что нет. Потому что эти ребята – сборная Украины по футболу!" – написал Зеленский на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, сборная Украины в решающем матче отбора на чемпионат мира на выезде одолела Боснию и Герцеговину со счетом 2:0. В параллельном поединке французы обыграли финнов и помогли "сине-желтым" выйти в плей-офф отбора ЧМ-2022.

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