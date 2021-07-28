Нападающий Гента Роман Яремчук всерьез рассчитывает покинуть "буйволов". Украинец уже дал понять, что не хочет продолжать выступления в Лиге Жупиле – форвард сборной Украины до сих пор не вернулся в лагерь бельгийской команды после отпуска.

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Гент не прочь отпустить Яремчука, однако, хочет минимум 25 млн евро за своего игрока, сообщает Walfoot.

По информации Voetbalkrant, Рома, ранее уже претендовавшая на украинца, снова вернулась к варианту с подписанием Яремчука. Наш легионер оставался для Жозе Моуринью, который лично внес Романа в список трансферных пожеланий, планом Б, поскольку Особый в первую очередь хотел видеть в своей команде Сердара Азмуна из Зенита. Однако иранский форвард сейчас очень близок к переходу в Байер, поэтому кандидатура украинца снова вышла на первый план.

Теперь оставалось выяснить, готовы ли римляне удовлетворить финансовые аппетиты Гента, который надеется "сорвать джек-пот" на трансфере Яремчука.

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