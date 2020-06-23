toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
ДИНАМО КИЕВ - КОЛОС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ МАНЧЕСТЕР СИТИ - БЕРНЛИ

Сориано провел первый матч за три года – капитану Вильярреала устроили трогательный прием в раздевалке

13:22 - Читати українською
Сориано провел первый матч за три года – капитану Вильярреала устроили трогательный прием в раздевалке
Бруно Сориано / Фото Telecinco

Матч 31-го тура Ла Лиги против Севильи (2:2) стал знаковым для ветерана Вильярреала Бруно Сориано.

18’ Пако Алькасер
45+5’ Пау Торрес
 
Серхио Эскудеро 39’
Мунир Эль-Хаддади 64’
18’ Пако Алькасер
39’ Серхио Эскудеро
45+5’ Пау Торрес
64’ Мунир Эль-Хаддади

Капитан Вильярреала Бруно Сориано получил повреждение еще в июле 2017 года и из-за череды травм никак не мог вернуться на поле.

Гибель Рейеса: игрок совершил преступление и сам виноват в трагедии – официальные итоги расследования смертельного ДТП

В поединке против Севильи 36-летний хавбек вернулся, выйдя на замену на 88-й минуте.

После матча игроки Вильярреала встретили своего лидера в раздевалке аплодисментами и объятиями, что растрогало Сориано. Напомним, Бруно всю карьеру провел в лагере "желтой субмарины".

Леганес разошелся миром с Гранадой, Севилья расписала боевую ничью с Вильярреалом: 31-й тур Ла Лиги, понедельник

blog_ava
"Это позор": воспитанник Динамо, который играет за Колос, прокомментировал скандальное судейство
09:48
298
Теги
Вильярреал - Севилья Бруно Бруно Сориано Вильярреал Вильярреал Испания Видеоновости
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
26
мин
Лестер Сити
20:00
Брайтон
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук