Сориано провел первый матч за три года – капитану Вильярреала устроили трогательный прием в раздевалке

Матч 31-го тура Ла Лиги против Севильи (2:2) стал знаковым для ветерана Вильярреала Бруно Сориано.

Капитан Вильярреала Бруно Сориано получил повреждение еще в июле 2017 года и из-за череды травм никак не мог вернуться на поле.

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В поединке против Севильи 36-летний хавбек вернулся, выйдя на замену на 88-й минуте.

После матча игроки Вильярреала встретили своего лидера в раздевалке аплодисментами и объятиями, что растрогало Сориано. Напомним, Бруно всю карьеру провел в лагере "желтой субмарины".

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