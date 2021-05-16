Экс-защитник Шахтера и Динамо, а ныне футбольный эксперт Александр Сопко признался, что остался удивлен успехами румынского наставника в киевской команде.

"Я был удивлен приглашением Мирчи Луческу на пост главного тренера Динамо. Видел в этом больше риска, чем здравого смысла.

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Вызвало удивление и то, что по ходу чемпионата румынскому специалисту удалось изменить игру команды, ее уровень. Работа предыдущих тренеров "бело-синих" оказалась недостаточной для этого. Опыт Луческу и его хорошее знание украинского футбола позволили вытащить из динамовцев дополнительные ресурсы.

И когда пришли первые победы, а это произошло сразу, начиная с Суперкубка, команду удалось положительно зарядить. До этого динамовцы были угнетенными. Бывшие наставники Динамо пытались вести команду в одном направлении. А тут пришел специалист по свежим взглядом, с не замыленным глазом. Луческу сразу удалось внушить подопечным уверенность, динамовцы стали добавлять от игры к игре. Мирча Луческу умеет строить коллектив и быстро находит нужные рычаги.

Удивило то, как все быстро в Динамо вышло. Это происходило на фоне падения Шахтера и еще больше убеждало в правильности избранного киевлянами пути. Хотелось бы чаще так удивляться, и по другим командам также", – сказал Сопко в комментарии Zbirna.com.

Напомним, в первый же сезон Луческу оформил с Динамо требл: киевляне выиграли золотые медали УПЛ и завоевали Кубок и Суперкубок Украины.

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