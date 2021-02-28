Экс-защитник Шахтера и Динамо, а ныне футбольный эксперт Александр Сопко, видит в лагере "горняков" серьезную проблему, которая может иметь негативные последствия уже в ближайшем будущем.

"У Шахтера есть системная проблема. У тренерского штаба команды появился конкурент – другой тренерский штаб, который выходит на поле и ставит там игру так, как он видит.

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Это Тайсон, Марлос, Алан Патрик и Жуниор Мораес, примкнувший к ним. Они в последнее время установки главного тренера или трактуют по-своему, или вообще не принимают во внимание, и начинают играть в футбол, который им кажется ближе, интереснее, правильнее.

Хуже всего, что когда они все четверо собираются вместе, начинает полностью ломаться игра. Если из этой четверки на поле один или два, командные действия еще как-то сохраняются, но когда их четверо – все идет кувырком.

Это проблема, которую, я думаю, Каштру видит и на которую, я надеюсь, он отреагирует в ближайшее время, наведет порядок. Ведь такое отношение к игровой дисциплине обязательно наказуемо соперником", – сказал Сопко в комментарии изданию Footboom.

Напомним, после 15-туров "горняки" занимают в турнирной таблице УПЛ второе место и отстают от Динамо на 1 очко.

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