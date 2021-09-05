"Перед матчем с Францией я практически не сомневался, что из-за отсутствия Зинченко именно Шапаренко Петраков доверит место в центре поля. Игрок полностью оправдал оказанное ему доверие, о чем свидетельствует забитый им красивый гол. Можно утверждать, что украинский футбол и сборная Украины получили серьезную боевую единицу. Шапаренко нацелен на атаку, умеет классно обращаться с мячом, хорошо видит поле и быстро оценивает игровую ситуацию.

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Есть все предпосылки для того, что в ближайшее время он вырастет в очень высококлассного футболиста. Что касается того, где ему сейчас лучше быть, то, на мой взгляд, для него пока лучше было бы выступать на родине, тем более, что он играет за команду, которая регулярно участвует в еврокубках и борется за первое место в чемпионате Украины.

Куда целесообразнее иметь постоянную практику в такой команде, чем ставить самоцель просто перейти в клуб топ-чемпионата и полировать там лавку. Шапаренко уже перерос тот уровень, чтобы его брали чисто на перспективу, где нужно будет начинать все сначала. Если уезжать в Европу, то только в качестве реального усиления здесь и сейчас. А для этого лучше еще какое-то время побыть на виду в Динамо и сборной", – сказал Сопко в комментарии каналу "Футбол 1".

Напомним, в матче против сборной Франции Шапаренко в конце первого тайма вывел "сине-желтых" вперед, забив дебютный гол за национальную команду.

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