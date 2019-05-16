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Сопко: Результат матча Шахтер – Динамо поможет руководству киевлян определиться с будущим тренерского штаба

16 мая 19:06 156 Читати українською
Сопко: Результат матча Шахтер – Динамо поможет руководству киевлян определиться с будущим тренерского штаба
Александр Сопко / фото ТК Футбол

Футбольный эксперт Александр Сопко поделился ожиданиями от предстоящего матча 30-го тура УПЛ Шахтер – Динамо.

 

"Матч между Шахтером и Динамо – это сверхпринципиальное противостояние, оно будет вызывать полную мобилизацию обеих сторон. Для Динамо победа будет возможностью хоть как-то скрасить сезон без трофеев. Удачный результат поможет руководству клуба более объективно, спокойно и взвешенно определить будущее тренерского штаба.

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Игроки чувствуют себя некомфортно без титулов, так как Динамо такой клуб, который должен постоянно выигрывать трофеи. Поэтому победа для них будет возможность подтвердить свое будущее в команде, почувствовать уверенность. Именно потому я жду игру с полной самоотдачей, желанием и настроением, особенно со стороны Динамо.

У нас нет такой культуры поздравления соперника, как чемпионский коридор. Я бы очень хотел, чтобы это произошло, если к тому времени Шахтер станет чемпионом, чтобы это произошло именно в этой игре, учитывая, что многие футболисты играют вместе в сборных, дружат в жизни. Некоторые играют вместе еще с детских школ. Поэтому я очень надеюсь на это, но где-то в душе у меня очень большие сомнения, что это случится. Я в это не верю", – рассказал Сопко в комментарии Сегодня.

"Проти Динамо я грав тричі". Він забив 7 голів в одному матчі і утворив братський дует у грізному Дніпрі

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Шахтер - Динамо Киев Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Александр Сопко
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