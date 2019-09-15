Сопко: Игры в Лиге чемпионов должны вернуть Коноплянку на прежний уровень

Футбольный эксперт Александр Сопко проанализировал дебют Евгения Коноплянки за донецкий Шахтер в матче против луганской Зари (4:3) и спрогнозировал его будущее.

"Я бы отметил выход на левый фланг Коноплянки, который заменил несколько инертного Тете. Сразу заработала связка Исмаили – Коноплянка. Много ударов пошло, ускорилась игра. Но если сравнивать с поединком против Манчестер Сити – это немножко другой уровень игры, напряжения и затраченных сил. С англичанами придется много играть в обороне, много передвигаться. Это то, чего Коноплянка не любит. Любит ли подобное Тайсон? Бразилец все равно лучше готов физически.

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Проблемы Коноплянки будут лучше видны в игре против Манчестер Сити. Но на тайм он может внести и остроту, и какую-то солидность. Такие большие игры должны вернуть Коноплянку на прежний уровень", – сказал Сопко в эфире телеканала Футбол 2.

Напомним, Шахтер перестрелял Зарю в сверхрезультативном матче (4:3), а Коноплянка отметился ассистом в дебютном матче.

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