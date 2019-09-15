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Сопко: Игры в Лиге чемпионов должны вернуть Коноплянку на прежний уровень

14:11 35 Читати українською
Сопко: Игры в Лиге чемпионов должны вернуть Коноплянку на прежний уровень
Александр Сопко / Фото из открытых источников

Футбольный эксперт Александр Сопко проанализировал дебют Евгения Коноплянки за донецкий Шахтер в матче против луганской Зари (4:3) и спрогнозировал его будущее.

42’ Тайсон
54’ Марлос
60’ Жуниор Мораес
89’ Жуниор Мораес
 
Владлен Юрченко 10’
Владислав Кочергин 35’
Богдан Леднев 86’
10’ Владлен Юрченко
35’ Владислав Кочергин
42’ Тайсон
54’ Марлос
60’ Жуниор Мораес
86’ Богдан Леднев
89’ Жуниор Мораес

"Я бы отметил выход на левый фланг Коноплянки, который заменил несколько инертного Тете. Сразу заработала связка Исмаили – Коноплянка. Много ударов пошло, ускорилась игра. Но если сравнивать с поединком против Манчестер Сити – это немножко другой уровень игры, напряжения и затраченных сил. С англичанами придется много играть в обороне, много передвигаться. Это то, чего Коноплянка не любит. Любит ли подобное Тайсон? Бразилец все равно лучше готов физически.

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Проблемы Коноплянки будут лучше видны в игре против Манчестер Сити. Но на тайм он может внести и остроту, и какую-то солидность. Такие большие игры должны вернуть Коноплянку на прежний уровень", – сказал Сопко в эфире телеканала Футбол 2.

Напомним, Шахтер перестрелял Зарю в сверхрезультативном матче (4:3), а Коноплянка отметился ассистом в дебютном матче.

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Александр Сопко Шахтер - Заря Евгений Коноплянка Евгений Коноплянка Шахтер Шахтер
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