"Коммерческий директор СК Днепр-1 Вячеслав Фридман написал в Facebook, что, по его мнению, причиной такой реакции Дедышина было стимулирование со стороны Шахтера в этом матче, которое не состоялось. Дедышин был на нервах весь матч. Именно поэтому вот такая реакция.

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В следующем туре СК Днепр-1 потерял очки с Ингульцом. По моей информации, Ингульцу никто ничего не завез. Но у меня есть информация, что одной из команд, которая уже играла в этом сезоне с Шахтером, как говорится, "постучали" сразу два клуба. На тот момент – главные конкуренты Шахтера.

Сумма была одна и та же – один миллион гривен за победу. На самом деле, это копейки. Это 25-30 тысяч долларов. Раньше это было 100-150 плюс. Какие времена, так и суммы", – отметил Спиваковский в эфире ТаТоТаке.

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