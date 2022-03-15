Сборные Польши и Шотландии решили не терять время, когда будет международная пауза в конце марта.

24 марта "Кадра" и "тартановые" проведут очный товарищеский матч вместо отмененных полуфиналов отбора ЧМ, сообщает официальный сайт Польского футбольного союза.

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Сборная Польши должна была встретиться с Россией, но ФИФА забанила представителей страны-оккупанта. Поляки получили свободный выход в финал, где 29 марта встретятся с победителем пары Швеция – Чехия.

Соперником Шотландии в полуфинале является Украина, но этот матч решили перенести на июнь. Победитель встретится с триумфатором дуэли Уэльс – Австрия. Это противостояние состоится в ранее запланированную дату и время (24 марта в 21:45), а судьбу финала определят позже.

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