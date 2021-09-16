Соперники Динамо и Шахтера попали в команду неделе в Лиге чемпионов
УЕФА определил самых эффективных игроков по итогам первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
В перечень 11-ти лучших игроков попали соперники обоих украинских грандов – Динамо и Шахтера. Речь идет о защитниках Николасе Отаменди (Бенфика) и Кристиано (Шериф).
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Голкипер: Майк Меньян (Милан)
Защитники: Жоау Канселу (Манчестер Сити), Николас Отаменди (Бенфика), Кристиано (Шериф), Алекс Сандро (Ювентус)
Полузащитники: Джордан Хендерсон (Ливерпуль), Джуд Беллингем (Боруссия Д), Кристофер Нкунку (РБ Лейпциг)
Нападающие: Роберт Левандовски (Бавария), Антони, Себастьян Алле (оба – Аякс).
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