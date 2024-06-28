"В самой легкой группе турнира набрано 4 очка, лишь одна победа и два забитых гола -- невозможно вынести много позитива из такого старта чемпионата Европы.

"Если бы не указание УЕФА, вы приехали бы еще позже": немецкая полиция ответила разгневанному Тедеско

У фанатов есть повод для раздражения. "Дьяволы", похоже, не осознают недовольство своих болельщиков. Возможно, им следует напомнить, что эти люди брали выходные и путешествовали по ночам, чтобы их поддержать. Отдать им должное – наименьшее, что можно сделать. Понятно, что с начала соревнований этого не произошло. Нужно уважать своих болельщиков.

В начале 2000-х годов эта сборная достигла дна. Были болельщики, которые следовали за ними, несмотря ни на что. Было золотое поколение, теперь есть одаренное поколение. Возможно, им стоит осознать, что показанного в течение последних нескольких недель, даже месяцев, недостаточно.

Да, они вышли из группы, но довольствоваться квалификацией их такой слабой группы – безумие. Я даже ошеломлен, что некоторые игроки не осознают, что пока этого недостаточно. 4 из 9 очков против Словакии, Румынии и Украины, при всем уважении, которое я испытываю к этим командам... Когда мы видим качество этих игроков, которые выступают в крупнейших клубах, им есть над чем задуматься

Это было сюрреалистично. Капитан (де Брюйне) – лидер команды, в такой момент он должен объединять людей. И даже под свист идти навстречу 10-12 тысячам болельщиков. Поблагодарить их за то, что они приехали и потратили деньги, чтобы поддержать команду. Для меня это было совершенно неожиданно", – цитирует Филиппа Альбера.

Напомним, что Бельгия в 1/8 финала Евро-2024 сыграет против Франции. Этот матч запланирован на 1 июля.

Хит-парад событий Евро-2024: пас Роналду, грузинская стена, прическа румына и номинации Фюлькруга