toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Португалия
ДИНАМО КИЕВ - РЕНН ВОРСКЛА - КАРАБАХ ЛИГА ЕВРОПЫ

Соперник Ворсклы Спортинг назвал имя нового главного тренера – ранее он тренировал Аякс

11:16 4 Читати українською
Соперник Ворсклы Спортинг назвал имя нового главного тренера – ранее он тренировал Аякс
Марсел Кейзер / фото из соцсетей

Новым наставником лиссабонского Спортинга стал нидерландский специалист Марсел Кейзер.

Марсел Кейзер подписал со Спортингом контракт до 30 июня 2021, сообщает пресс-служба португальского клуба. Ранее 49-летний голландец тренировал Аль-Джазиру, а до этого работал в Аяксе.

Лига Европы: Арсенал сыграл вничью со Спортингом и вышел в плей-офф, Олимпиакос разбомбил Дюделанж

Напомним, что 1 ноября лиссабонцы решили уволить от должности главного тренера Жозе Пезейру после вылета команды из Кубка лиги.

После девяти матчей Спортинг занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Португалии, отставая от первой строчки всего на два очка.

Теги
Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон Португалия Марсел Кейзер Марсел Кейзер
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
10
час
:
8
мин
Ганновер
21:30
Вольфсбург
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук