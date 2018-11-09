Соперник Ворсклы Спортинг назвал имя нового главного тренера – ранее он тренировал Аякс

Новым наставником лиссабонского Спортинга стал нидерландский специалист Марсел Кейзер.

Марсел Кейзер подписал со Спортингом контракт до 30 июня 2021, сообщает пресс-служба португальского клуба. Ранее 49-летний голландец тренировал Аль-Джазиру, а до этого работал в Аяксе.

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Напомним, что 1 ноября лиссабонцы решили уволить от должности главного тренера Жозе Пезейру после вылета команды из Кубка лиги.

После девяти матчей Спортинг занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Португалии, отставая от первой строчки всего на два очка.