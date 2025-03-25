Азербайджан и Беларусь встретились в товарищеской встрече. Результат и обзор игры читайте на "Футбол 24".

Товарищеские матчи

Азербайджан – Беларусь – 0:2

Голы: Забелин, 59, Демченко, 78

Азербайджан, который является одним из соперников сборной Украины в квалификации к ЧМ-2026, сыграл с Беларусью в контрольной встрече. Первый опасный момент произошел аж на 25-й минуте – Громыко немного неточно пробил метров с 18-ти. Белорусы выглядели опаснее, но Азербайджан также имел свой момент до перерыва – после удара Байрамова мяч задел стойку.

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Беларусь повела в счете на 59-й минуте: после розыгрыша штрафного мяч попал к Забелину, который со второй попытки сумел прошить стену из защитников перед воротами Джафарова. А на 78-й минуте белорусы удвоили преимущество – Демченко первым касанием в игре завершил контратаку.

Добавим, что Азербайджан проведет свой первый матч с Украиной в отборе к ЧМ-2026 аж 9 сентября. Вторая встреча состоится 13 октября.

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