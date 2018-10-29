toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига наций
ДИНАМО КИЕВ - ЛЬВОВ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ЧЕРНОМОРЕЦ - КАРПАТЫ НАПОЛИ - РОМА

Соперник Украины в Лиге наций сборная Словакии назначила нового тренера – он выводил скромную Жилину в Лигу чемпионов

22 октября 15:25 112 Читати українською
Соперник Украины в Лиге наций сборная Словакии назначила нового тренера – он выводил скромную Жилину в Лигу чемпионов
Павел Гапал / TASR

Чешский специалист Павел Гапал официально возглавил сборную Словакии, которая является соперником украинской сборной в группе B1 Лиги наций УЕФА.

Исполком Словацкого футбольного союза назначил 49-летнего чешского специалиста главным тренером национальной команды. Об этом сообщает официальный сайт организации.

"Я был шокирован", – экс-наставник сборной Словакии Козак рассказал сенсационные подробности своей отставки

Павел Гапал тренировал ряд чешских и словацких клубов, а в 2015-2018 гг. работал со сборной Словакии U-21. В сезоне 2009/10 специалист привел к чемпионству Жилину, а в следующем году сумел вывести ее в групповой этап ЛЧ. Последним местом работы чеха была пражская Спарта, из которой он ушел летом.

Напомним, что место главного тренера "соколов" стало вакантным после неожиданной отставки Яна Козака неделю назад. Дебютным матчем для Гапала в новой должности станет поединок Словакия – Украина в рамках последнего для "сине-желтых" тура Лиги наций 2018/19. Эта встреча состоится 19 ноября в словацкой Трнаве.

"Шок": реакция СМИ на отставку Козака – самого успешного тренера соперников сборной Украины в Лиге наций

Лига наций5 тур

Словакия - Украина: Пятница 16 ноября 2018

Словакия
- : -
Украина
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Главное Лига наций Павел Гапал Павел Гапал Словакия - Украина Словакия Словакия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
20
час
:
32
мин
Лацио
21:30
Интер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук