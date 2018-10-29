Соперник Украины в Лиге наций сборная Словакии назначила нового тренера – он выводил скромную Жилину в Лигу чемпионов

Чешский специалист Павел Гапал официально возглавил сборную Словакии, которая является соперником украинской сборной в группе B1 Лиги наций УЕФА.

Исполком Словацкого футбольного союза назначил 49-летнего чешского специалиста главным тренером национальной команды. Об этом сообщает официальный сайт организации.

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Павел Гапал тренировал ряд чешских и словацких клубов, а в 2015-2018 гг. работал со сборной Словакии U-21. В сезоне 2009/10 специалист привел к чемпионству Жилину, а в следующем году сумел вывести ее в групповой этап ЛЧ. Последним местом работы чеха была пражская Спарта, из которой он ушел летом.

Напомним, что место главного тренера "соколов" стало вакантным после неожиданной отставки Яна Козака неделю назад. Дебютным матчем для Гапала в новой должности станет поединок Словакия – Украина в рамках последнего для "сине-желтых" тура Лиги наций 2018/19. Эта встреча состоится 19 ноября в словацкой Трнаве.

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