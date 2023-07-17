Панатинаикос планирует вернуться к работе на трансферном рынке после матчей с СК Днепр-1.

Трансферная работа ПАО в межсезонье зависит от результатов команды в квалификации Лиги чемпионов. Руководители афинского клуба решили поставить на паузу переговоры по поводу подписания вероятных новичков, информирует News PAO.

Соперник СК Днепр-1 усилился экс-хавбеком сборной Нидерландов, который выступал на России

Сообщается, что Панатинаикос по-прежнему заинтересован в подписании правого защитника и нападающего. Но переговоры по двум этим направлениям возобновятся лишь после того, как "зелёные" сыграют с СК Днепр-1 в рамках второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Матчи состоятся 25 июля и 1 августа.

Последним новичком команды на сегодняшний день является защитник Тин Едвай.

Студенты, бухгалтеры и юристы из Панатинаикоса играли в финале КЕЧ – совершить подвиг помогли Пушкаш, Шенкли и Реал