Главный судья матча между Порту и Арокой Мигел Ногейра назначил пенальти в пользу "драконов" за нарушение правил против Мехди Тареми. Видеоассистент предложил судье посмотреть повтор эпизода, но Ногейра не сумел этого сделать из-за сбоя в системе.

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Как информирует Publico, после этого Мигел принял решение связаться с видеоассистентом по мобильному телефону. После долгого разговора пенальти был отменен.

Согласно источнику, это дало Порту основания требовать аннулирования результата встречи (1:1). "Действия Мигеля Ногейры нарушают правила игры и характеризуются судейской ошибкой, которая может оказать серьезное влияние на исход матча", – говорится в официальном заявлении "драконов" на клубном сайте.

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