Селтик получил наказание от УЕФА за грубое послание, адресованное умершей королеве Великобритании Елизавете II.

Баннер фанатов Селтика на матче с Шахтером

Шотландский клуб должен заплатить 15 тысяч евро из-за баннера своих фанатов, сообщает The Athletic. На нем было написано: "На**й корону".

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Произошло спустя 6 дней после смерти королевы Великобритании Елизаветы II. УЕФА же признала эту надпись не соответствующей спортивному мероприятию, то есть провокационным.

Добавим, что фанаты Селтика также посмеялись над смертью Елизаветы II, вспомнив фрика, ворвавшегося в спальню королевы в 1982-м: "Сочувствуем твоей потере, Майкл Феган".

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