Соперник Шахтера Витесс арендовал хавбека Челси Кларка-Солтера

Спарринг-партнер Шахтера на сборах в Австрии Витесс взял в аренду полузащитника Челси Джейка Кларка-Солтера.

Джейк Кларк-Солтер отправился в годичную аренду в голландский Витесс, сообщают официальные сайты Челси и Витесса.

Шахтер сыграет с Витессом на сборе в Австрии

Англичанин является воспитанником лондонского клуба, присоединившись к команде U-9.

За первую команду "синих" хавбек дебютировал в 2016 году в матче против Астон Виллы, которая позже вылетела в Чемпионшип.

Вторую часть сезона 2017/2018 Кларк-Солтер провел в составе Сандерленда, который вылетел в Лигу 1.