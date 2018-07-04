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Соперник Шахтера Витесс арендовал хавбека Челси Кларка-Солтера

17:28 53 Читати українською
Соперник Шахтера Витесс арендовал хавбека Челси Кларка-Солтера
Джейк Кларк-Солтер / ФК Витесс

Спарринг-партнер Шахтера на сборах в Австрии Витесс взял в аренду полузащитника Челси Джейка Кларка-Солтера.

Джейк Кларк-Солтер отправился в годичную аренду в голландский Витесс, сообщают официальные сайты Челси и Витесса.

Шахтер сыграет с Витессом на сборе в Австрии

Англичанин является воспитанником лондонского клуба, присоединившись к команде U-9.

За первую команду "синих" хавбек дебютировал в 2016 году в матче против Астон Виллы, которая позже вылетела в Чемпионшип.

Вторую часть сезона 2017/2018 Кларк-Солтер провел в составе Сандерленда, который вылетел в Лигу 1.

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