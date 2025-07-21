Милан наконец-то избавится от бразильского правого защитника Эмерсона Рояла в летнее трансферное окно. 26-летний защитник перейдет в Бешикташ, об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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Милан достиг договоренности с турецкой командой по арендному соглашению. Бывший игрок Барселоны проведет в Стамбуле весь сезон 2025/26, в частности сможет сыграть против донецкого Шахтера в квалификации Лиги Европы.

В состав "россонери" Эмерсон переходил только прошлым летом за 15 миллионов евро из Тоттенхэма. Интересно, что зимой бразилец мог перейти в другой турецкий гранд, но сделка с Галатасараем сорвалась из-за травмы защитника.

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