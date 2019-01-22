Соперник Шахтера в Лиге Европы Айнтрахт отпустил защитника Сальседо в мексиканский клуб

Защитник Карлос Сальседо вернулся в чемпионат Мексики.

Центральный защитник Айнтрахта Карлос Сальседо перешел в Тигрес, сообщает официальный твиттер мексиканского клуба.

Малиновский вместе с партнерами по Генку входит в топ-5 атакующих трио Европы – впереди только гранды

Соглашение с 25-летним футболистом рассчитано на 4 года, другие детали сделки не разглашаются. Сам Сальседо объяснил свое возвращение в Мексику семейными причинами.

Мексиканец перебрался в клуб из Франкфурта летом 2017 года на правах аренды из Чиваса, а через год его контракт был выкуплен.

Стильно, модно, молодежно: топ-20 шикарных комплектов форм на сезон 2018/19 – от Буэнос-Айреса до Южной Африки

Центрбек провел за немецкую команду 32 матча во всех турнирах, но много пропустил из-за травмы лодыжки.

Шахтер сыграет с Айнтрахтом в 1/16 финала Лиги Европы, первый матч пройдет 14 февраля в Харькове.