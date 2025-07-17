Контрольный матч

Бешикташ – Петржалка – 1:2

Голы: Мучи, 54 – Бодрач, 10, Данек, 12

В австрийском Винер-Нойштадте Бешикташ потерпел неожиданное поражение от команды из второго дивизиона Словакии – Петржалки. В составе Бешикташа не играли такие звездные игроки, как Тамми Абрахам, Милот Рашица, Давид Юрашек и Жедсон Фернандеш, но это не умаляет заслуг более слабой команды.

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Соперник "орлов" устроил им блицкриг – уже к 12-й минуте "зеленые" вели в два мяча: Бодрач забил в контратаке, а Данек – после грубой ошибки защитника Сануча. То ли он не заметил рывка Патрика Данека, то ли решил, что его партнер все контролирует... Так Данек оформил гол+пас.

При счете 0:2 турки начали кипеть и предъявлять претензии главному арбитру. Ситуация обострилась на 26-й минуте после того, как судейская бригада отменила гол стамбульцев. Спустя несколько минут Бешикташ требовал назначения пенальти, но арбитр и в этой ситуации был непреклонен.

Свой единственный гол в этой встрече Бешикташ забил после того, как защитник соперника поскользнулся. Мучи завладел мячом и сократил счет.

Шахтер встретится с Бешикташем 24 июля.

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