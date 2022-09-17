Боруссия Менхенгладбах принимала РБ Лейпциг в 7-м туре Бундеслиги (3:0). Счет и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

После фиаско от Шахтера в первом туре ЛЧ "быки" сменили главного тренера – вместо Доменико Тедеско пришел Марко Розе. В своем первом матче новый наставник обыграл Боруссию Дортмунд, из которой неожиданно ушел летом, а сегодня противостоял еще одной своей бывшей команде. Именно под его руководством "жеребцы" дважды били Шахтер в ЛЧ 2020/21 с общим счетом 10:0. К поединку на Боруссия Парк команды подходили в середине турнирной таблицы – Менхенгладбах опережал РБ на одно очко.

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Гладбах начал активнее – на 9-й минуте Гулачи спас гостей после удара головой Эльведи. Но гол отложился всего на минуту. Кипер отразил удар Тюрама, а Йонас Хофманн был первым на добивании. Здесь уже Петер Гулачи был бессилен – идеальный старт для подопечных Даниэля Фарке.

РБ Лейпциг мог сравнять – в частности, хорошие моменты были у Нкунку и Андре Силвы, но забили снова хозяева. Нико Эльведи в подкате спас Борусию от пропущенного гола, а в следующей атаке Гладбах удвоил преимущество. Тюрам обокрал Раума, отдал на Хофмана, а тот пробил мимо Гулачи. Дубль хавбека сборной Германии и 2:0 после первого тайма.

На старте второй половины игры "быки" могли сократить отставание, однако Зоммер надежно сыграл после ударов Андре Силвы и Собослая. Расплата пришла быстро – после розыгрыша углового Бенсебаини избежал офсайда и пробросил мяч в сетку. 3:0 – бенефис Боруссии Менхенгладбах.

От такого нокаута команда Марко Розе оправиться не смогла. Первое поражение нового тренера "быков" в чемпионате. Боруссия М набрала 12 очков и поднялась на 6 место. РБ Лейпциг только 12-й – 8 пунктов и 3 поражения в 7-ми турах.