Ренн сумел победить Ниццу (2:1) в 17-м туре Лиги 1. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.

Это противостояние было центральным во Франции 2 января. Терье на старте забил дважды, но одно взятие отменили из-за офсайда. Баркли ответил шедевром. Ренн тотально преобладал и больше давил.

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