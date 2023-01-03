Соперник Шахтера шедеврально пропустил: видеообзор яркого матча Ренн – Ницца
08:29 - Читати українською
Ренн сумел победить Ниццу (2:1) в 17-м туре Лиги 1. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.
Это противостояние было центральным во Франции 2 января. Терье на старте забил дважды, но одно взятие отменили из-за офсайда. Баркли ответил шедевром. Ренн тотально преобладал и больше давил.
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Преимущество конвертировалось в гол лишь на 89 минуте – Бурижо точным ударом в дальний угол вырвал победу для соперника Шахтера в Лиге Европы. Ренн поднялся на 4 место, набрав 34 зачетных балла. Ницца осталась 11-й с 21 пунктом.
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