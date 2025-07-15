Как сообщает Yeni Safak, полузащитник Алекс Окслейд-Чемберлен больше не является игроком Бешикташа – Клуб решил расторгнуть с ним контракт. 31-летнему англичанину сообщили, что он не входит в планы нового главного тренера Уле Гуннара Сульшера.

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В прошлом сезоне Чемберлен имел серьезные проблемы со здоровьем, а на старте кампании 2024/25 был полностью отстранен от команды тогдашним наставником Джованни ван Бронкхорстом. После увольнения нидерландца англичанин вернулся в состав и в целом провел 50 матчей и забил 5 голов за стамбульский клуб. Он присоединился к Бешикташу в 2023 году на правах свободного агента из Ливерпуля.

Ожидается, что игрок вернется в Англию – интерес к нему проявляет Лидс. Также ранее СМИ сообщали о заинтересованности со стороны Лестера. Одной из причин стремления Окслейда-Чемберлена вернуться в Британию являются сложности в отношениях на расстоянии с невестой, певицей Перри Эдвардс.

Напомним, что игрок имеет успешную карьеру в АПЛ – трижды выигрывал Кубок Англии с Арсеналом, а с Ливерпулем добавил в коллекцию трофеев АПЛ, Кубок английской лиги и Лигу чемпионов.

Отметим, что Бешикташ является очень вероятным соперником Шахтера в квалификации Лиги Европы после очень уверенной победы "горняков" над Ильвесом 6:0.

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