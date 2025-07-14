Ильвес встретился с ВПС в матче 16-го тура чемпионата Финляндии. Результат и обзор встречи читайте в этой новости на "Футбол 24".

Чемпионат Финляндии 2025, 16-й тур

Ильвес – ВПС – 3:2

Голы:, Ветели, 23, Рид, 85, (аг.), Седербек, 89 – Фолл, 48, Попович, 75 0 (аг.)

Ильвес после разгромного поражения (0:6) от Шахтера в первом матче противостояния в Лиге Европы намеревался прервать неудачную серию (перед этим – ничья в поединке чемпионата). Игра началась неплохо – Ветели вывел Ильвес вперед на 23-й минуте.

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Но на старте второй половины Фолл сравнял счет, а на 75-й Попович отправил мяч в собственные ворота. Выровнять положение удалось тоже благодаря автоголу, в свои ворота забил Рид. А Седербек голом на 89-й минуте принес победу Ильвесу (3:2).

К слову, ответный матч против Шахтера в квалификации Лиги Европы запланирован на 17 июля, начало в 19:00.

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