Иоаннидис получил повреждение приводящей мышцы и выбыл примерно на 15 дней, сообщает gazzetta.gr.

Шахтер получил потенциального соперника в Лиге Европы – "джокеру" понадобилось меньше минуты, чтобы забить

Таким образом, его участие в первом матче против Шахтера исключено. Возможность восстановиться ко второй игре против дончан оценивают как минимальную (поединки запланированы уже на 7 и 14 августа). Под вопросом участие еще одного игрока, Манолиса Сиописа, который пропустил тренировку и занимался индивидуально.

К слову, Иоаннидис провел за Панатинаикос 42 матча в прошлом сезоне во всех соревнованиях, записав в свой актив 11 голов и 1 ассист.

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