Панатинаикос входит в число команд, которые следят за Андреа Белотти, информирует FootMercato. У опытного нападающего есть контракт с Комо еще на год, но клуб Серии А не хочет видеть его в своем составе и был бы рад избавиться от него.

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Помимо Панатинаикоса, к Белотти присматриваются Брага, Витория Гимараэш, Персеполис, а также команды Ближнего Востока и России, названия которых не разглашаются.

Опытный нападающий забил два гола в 19 матчах за Комо в первой половине прошлого сезона, а во второй половине он был отдан в аренду в Бенфику, за которую забил четыре гола и отдал одну результативную передачу в 24 матчах.

В самом греческом клубе открестились от интереса к Белотти, который выигрывал Евро-2020 в составе сборной Италии, однако провалился во всех клубах, в которых пребывал, начиная с Ромы.

Напомним, что Панатинаикос сыграет с Шахтером в третьем раунде квалификации Лиги Европы.

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