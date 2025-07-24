Эмерсон Роял близок к переходу из Милана во Фламенго – как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, 25-летний защитник уже согласился на предложение бразильского клуба. Фламенго активно работает над завершением сделки с Миланом, и стороны находятся на финальной стадии переговоров. Ожидается, что трансфер будет оформлен уже в ближайшее время.

Соперник Шахтера усиливается игроком Милана – устное соглашение достигнуто

Этот ход стал неожиданным, ведь еще ранее сообщалось о возможной аренде Эмерсона в Бешикташ с правом выкупа за 10 миллионов евро. Впрочем, ситуация кардинально изменилась – и вместо Турции защитник выбрал возвращение в Бразилию.

Transfermarkt оценивает Рояла в 9 миллионов евро. В составе Милана игрок провел 26 матчей.

Отметим, что во Фламенго Эмерсон Роял будет работать вместе с экс-менеджером Шахтера Жозе Боту, который в прошлом году получил должность технического директора в команде.

"Тренер посивів через мене": Дьокереш – про 109 голів, шок після відходу Аморіма, слабке місце і майбутній трансфер