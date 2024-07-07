Соперник Шахтера на летних сборах может получить усиление от "горняков" – хорватские СМИ назвали имя игрока
Левый вингер Шахтера Невертон может сменить клубную прописку.
Ранее спортивный директор Шахтера Дарио Срна рассказал об игроке "горняков", который мог бы усилить Хайдук - команду, которая была соперником донетчан на летних сборах в Словении (2:0). Однако имя футболиста Срна не назвал, но отметил, что это игрок атаки, который сейчас травмирован.
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По сообщению Croatian Football, речь идет о 19-летнем левом вингере Невертоне, которого Шахтер приобрел прошлым летом из Сан-Паулу за 3,6 миллиона евро.
К слову, прошлом сезоне Невертон сыграл за "горняков" 21 официальный матч, отметившись одним голом и одним ассистом. Transfermarkt оценивает игрока в 2,5 миллиона евро.
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