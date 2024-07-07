Ранее спортивный директор Шахтера Дарио Срна рассказал об игроке "горняков", который мог бы усилить Хайдук - команду, которая была соперником донетчан на летних сборах в Словении (2:0). Однако имя футболиста Срна не назвал, но отметил, что это игрок атаки, который сейчас травмирован.

Шахтер получил усиление на 18 млн евро – давний знакомый уже на летних сборах в Словении

По сообщению Croatian Football, речь идет о 19-летнем левом вингере Невертоне, которого Шахтер приобрел прошлым летом из Сан-Паулу за 3,6 миллиона евро.

К слову, прошлом сезоне Невертон сыграл за "горняков" 21 официальный матч, отметившись одним голом и одним ассистом. Transfermarkt оценивает игрока в 2,5 миллиона евро.

That winger is Newerton, who Shakhtar bought for €3.6m last summer.



The 19-year-old has mostly come off the bench for Shakhtar and as Srna says, he's 3rd in the order. So a loan deal could be cut with Hajduk.#Hajduk #Shakhtar #Newerton https://t.co/J4dj7BZhIs pic.twitter.com/lw3nEY7dkL — Croatian Football (@CroatiaFooty) July 7, 2024

Шахтер не смог дожать Хайдук во втором товарищеском матче – "горняки" впервые сыграли в новой форме