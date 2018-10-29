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Соперник Шахтера Лион на выезде победил Анже

27 октября 20:11 22 Читати українською
Соперник Шахтера Лион на выезде победил Анже
Лион / ФК Лион

В матче 11 тура Лиги 1 Лион на выезде минимально одолел Анже.

Лион в рамках 11 тура Лиги 1 посетил Анже. Почти до конца основного времени "ткачи" выигрывали со счетом 1:0, пока Депай не удвоил преимущество. Но через 2 минуты Кристиан Лопес отыграл 1 мяч.

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Лион после 11 туров имеет 20 очков и идет на 3 строчке в турнирной таблице Лиги 1, Анже 11-й из 12 пунктов.

Франция. Лига 1, 11 тур

Анже – Лион – 1:2

Голы: Лопес, 89 – Ауар, 63, Депай, 89

Удаление: И. Траоре (Анже), 34

Франция11 турСтад Раймонд Копа (Анже)

Анже - Лион: Суббота 27 октября 2018

Анже
Матч окончен
1 : 2
Лион
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Франция Анже Анже Анже - Лион Лион Лион
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