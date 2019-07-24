Соперник Селтика в Лиге чемпионов оценил перспективы Шведа в шотландском гранде

Главный тренер Нымме Калью Роман Кожуховский считает, что Марьян Швед станет основным игроком Селтика.

"Да, Марьян недавно приезжал ко мне в гости, мы пообщались. Жаль, что из-за микроповреждения он не сможет сыграть в первом поединке. Но мы договорились еще встретиться в Эстонии в ответном матче. Желаю Марьяну скорейшего выздоровления и хороших матчей в составе своей новой команды.

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Может ли Швед стать основным футболистом Селтика? В этом я даже не сомневаюсь. Класс этого исполнителя помогает ему прогрессировать большими шагами", – цитирует Кожуховского "Команда №1".

Напомним, Нымме Калью, который возглавляет украинец Роман Кожуховский, встретится с Селтиком Марьяна Шведа во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов.

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