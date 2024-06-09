Защитник Тома Менье получил повреждение уже на 13-й минуте и ушел с поля, а в перерыве замену попросил и Аксель Витсель.

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"Менье еще во время матча вернулся в отель и был очень разочарован. Нам тоже грустно, потому что Тома действительно что-то почувствовал. Мы узнаем больше в воскресенье, но это выглядит не очень хорошо. Вы знаете нашу ситуацию с защитниками. Что будем делать, если он не попадет на чемпионат Европы? Обычно 24 игроков достаточно, раньше в заявке вообще было только 23.

Витсель также что-то почувствовал – тоже мышечная проблема, но не такая серьезная. Его замена была скорее мерой предосторожности", – приводит слова Тедеско HLN.

Любая сборная имеет право вносить изменения в заявке до первого матча на Евро-2024. Бельгийцы начнут турнир 17 июня против Словакии. Их следующие соперники в группе Е – Румыния (22 июня) и Украина (26-го).

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