Соперник сборной Украины произвел вынужденные замены в заявке перед поединком Лиги наций
Главный тренер сборной Ирландии Стивен Кенни сменил состав команды перед поединком с Украиной в Лиге наций.
Защитник КПР Джимми Данн был вызван в сборную Ирландии, сообщает официальный сайт ирландской федерации футбола. Расположение команды покинули Шейн Даффи и Джон Иган – из-за дисквалификации и семейных обстоятельств соответственно. Теперь заявка ирландцев на игру с Украиной выглядит так:
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Вратари: Келлехер, Треверс, О'Лири.
Защитники: Кристи, Стивенс, Мэннинг, Макклейн, Коллинз, О'Ши, Ленинган, Данн.
Хавбеки: Хурихейн, Каллен, Хендрик, Моламби, Алан Браун, Найт.
Нападающие: Робинсон, Парротт, Хоган, Уилл Кин, Обафеми, Огбен, Хэмилтон, Эбоселе.
Заметим, что уже завтра, 14 июня, Ирландия будет второй раз противостоять Украине в рамках Лиги наций. Первая встреча завершилась победой наших ребят со счётом 1:0.
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