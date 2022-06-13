Главный тренер сборной Ирландии Стивен Кенни сменил состав команды перед поединком с Украиной в Лиге наций.

Защитник КПР Джимми Данн был вызван в сборную Ирландии, сообщает официальный сайт ирландской федерации футбола. Расположение команды покинули Шейн Даффи и Джон Иган – из-за дисквалификации и семейных обстоятельств соответственно. Теперь заявка ирландцев на игру с Украиной выглядит так:

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Вратари: Келлехер, Треверс, О'Лири.

Защитники: Кристи, Стивенс, Мэннинг, Макклейн, Коллинз, О'Ши, Ленинган, Данн.

Хавбеки: Хурихейн, Каллен, Хендрик, Моламби, Алан Браун, Найт.

Нападающие: Робинсон, Парротт, Хоган, Уилл Кин, Обафеми, Огбен, Хэмилтон, Эбоселе.

Заметим, что уже завтра, 14 июня, Ирландия будет второй раз противостоять Украине в рамках Лиги наций. Первая встреча завершилась победой наших ребят со счётом 1:0.

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