Защитник сборной Боснии и Герцеговины Адриан Баришич не сможет помочь своей национальной команде в поединке против Украины.

Баришич травмировал спину в матче за Базель и покинул поле на 24-й минуте. Из-за этого защитник выбыл на несколько недель, сообщает bluewin.ch.

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Таким образом, Саво Милошевич не сможет рассчитывать на центрбека, который лишь в прошлом году дебютировал в составе сборной. В общем, Баришич провел 4 матча за национальную команду Боснии и Герцеговины (без результативных действий).

К слову, поединок Босния и Герцеговина – Украина состоится 21 марта, начало игры в 21:45. Победитель пары сойдется с триумфатором противостояния Израиль – Исландия 26 марта.

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