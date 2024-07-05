Марокко будет иметь по меньшей мере одно громкое имя в заявке на футбольный турнир Олимпиады.

"Атласские львы" официально объявили предварительный список из 22 футболистов. До Игр четырех придется отсеять.

"Как в такой ситуации готовить команду к Олимпиаде?": Ротань "попросил совета" у клубов, которые "выкручивают ему руки"

Самое громкое имя в заявке Марокко – безусловно, Ашраф Хакими, которого включили в тройку "возрастного вайлд-карда". Фланговому защитнику удалось уговорить ПСЖ отпустить его помочь родной сборной на Олимпиаде. Вместе с ним поедут многие другие представители топ-чемпионатов, поэтому "Атласские львы" должны стать грозной силой.

Напомним, Марокко 27 июля будет вторым соперником Украины на групповом этапе французских Игр. Также в квартете В есть Ирак (24-го) и Аргентина (30-го).

Сборная Украины сыграет против 4 чемпионов мира – Аргентина объявила финальную заявку на Олимпиаду