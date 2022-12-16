Соперник сборной Украины назначил нового главного тренера
Сборную Мальты возглавил итальянец Микеле Марколини.
Сборная Мальты огласила о назначении Микеле Марколини на пост главного тренера. Об этом информирует официальный сайт мальтийской ассоциации футбола.
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Марколини сменил на этом посту Дэвиса Манджу, который из-за скандала и расследования по поводу неподобающего поведения по отношению к одному из игроков был вынужден уйти в отставку.
47-летний Марколини работал тренером в основном в низших итальянских лигах. Он руководил Авеллино, Кьево, Новарой и Альбинолеффе.
Матч Украина – Мальта будет сыгран 19 июня в рамках отбора к Евро-2024.
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