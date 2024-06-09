Футболисты сборной Румынии отказались посетить выборы в европейский парламент, чтобы не нарушать график подготовки к Евро.

В Румынии 9 июня прошли выборы в местные и европейские парламенты. Игроки сборной могли голосовать только за вторую категорию, поскольку голосование в местный парламент проходит в тех округах, в которых футболисты прописаны.

Первый соперник Украины на Евро не сумел забить Лихтенштейну – Луческу не выдержал позора

Как информирует GSP, футболисты национальной команды проигнорировали даже выборы в европейский парламент. Решение было принято единогласно – чтобы не срывать заранее согласованное расписание. Уже завтра сборная Румынии отправится в Германию.

Федерация футбола Румынии разместила свою штаб-квартиру в Вюрцбурге, городе в 270 километрах от Мюнхена. 17 июня команде предстоит сыграть против Украины в матче первого тура группового этапа Евро-2024.

Польша обыграла Украину вторым составом – клоунада в обороне как подарок с неба, 3 потери из-за травм, гол "украинца"