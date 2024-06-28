Хайдук очень близок к тому, чтобы привезти на стадион Полюд двух легенд европейского футбола, Ивана Ракитича и Эдина Джеко. Как информирует хорватский портал Index, над этими трансферами работает спортивный директор клуба Никола Калинич, который в своё время играл за Днепр и забивал за украинскую команду в финале Лиги Европы в ворота Севильи (2:3).

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Сообщается, что оба звёздных игрока находятся на контрактах у своих действующих клубов: у Джеко соглашение с Фенербахче, у Ракитича – с саудовским Аль-Шабабом. Однако это не станет проблемой: оба клуба готовы отпустить своих ветеранов, которые сделали себе имя в таких клубах как Барселона и Манчестер Сити.

Напомним, что Рух запланировал товарищеский матч с Хайдуком на 9 июля.

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