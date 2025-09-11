Спортивный директор Фиорентины Даниэле Праде признал, что предложение Аль-Хиляля за Пьетро Комуццо в размере 35 миллионов евро было "таким, от которого невозможно отказаться", но сам игрок его отклонил. 20-летний игрок отказался от баснословной зарплаты ради продолжения карьеры в Серии А.

"Мы получили огромное предложение от Аль-Хиляля за Пьетро, но его решение следует уважать. Он доказал, что уже является сильным человеком, знающим свое дело, и сильным игроком. Он – гордость нашей молодежной академии", – цитирует Праде Football Italia.

Некоторые болельщики Фиорентины раскритиковали клуб за то, что он так быстро принял предложение от Аль-Хиляля.

Напомним, что "фиалки" не пустили Полесье в основной этап Лиги конференций (3:0, 3:2).

