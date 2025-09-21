Лига 1, 5-й тур

Нант – Ренн – 2:2

Голы: Мвага, 64, Эль-Араби, 90+6 – Бла, 29 (пен), Леполь, 35

Нереализованный пенальти: Аблин, 90+2

Брест – Ницца – 4:1

Голы: Ажорк, 6, Дель Кастийо, 9, Шотар, 70, Ласкари, 76 – Моффи, 30

Ланс – Лилль – 3:0

Голы: Саид, 28, Товен, 43, Фофана, 52

Марсель – ПСЖ: принципиальное дерби команды Забарного под угрозой срыва – известны причины

Ренн упустил победу над Нантом на последних секундах Бретонского дерби. Команда Байе в первом тайме получила преимущество в два мяча. Впрочем, после перерыва Нант собрался и создал момент, который реализовал Мвага. Уже в компенсированное время Аблин не реализовал пенальти. Правда, и здесь команда Каштру не сдалась. "Канарейки" сумели отыграться на 90+6.

Ницца стартовала не очень удачно, чередуя победы и поражения. Брест просто сокрушил "орлят", которым вскоре играть против Ромы Артема Довбика в Лиге Европы. Ницца допускала детские ошибки, чем без стыда пользовался Брест, оформив четыре гола в ворота команды Эса.

Лилль до поездки в Ланс ни разу не проигрывал в чемпионате, а последние три встречи выиграл. Впрочем, на Боллари все пошло не по плану "догов", которые впервые проиграли в Северном дерби с 2021 года. При равном владении "красно-золотые" создали больше опасных моментов в первом тайме. Даже забили в начале игры, но гол отменили на фол в атаке. А дальше началось избиение Лилля. Саид открыл счет, Товен удвоил его, забив свой второй гол в Лиге 1. После перерыва мяч в свой актив записал Фофана.