Соперник Динамо в Лиге Европы Олимпиакос разгромил Ларису

В 15 туре греческой Суперлиги Олимпиакос уверенно разобрался с Ларисой. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Чемпионат Греции 2018/19, 15-й тур

Олимпиакос – Лариса – 4:0

Голы: Масурас, 8, Фортунис, 16 (пен.), 44, 75

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Хозяева завладели инициативой с первых минут и просто не оставили сопернику никаких шансов. Уже на 8-й минуте Масурас вывел хозяев вперед. После этого начался бенефис Фортуниса. Сначала он удачно реализовал пенальти, перед перерывом довел счет до разгромного, а во второй половине поединка оформил хет-трик.

Олимпиакос имеет в активе 42 очка и находится на 2 месте в таблице. От ПАОКа его отделяет 8 пунктов.

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