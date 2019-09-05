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Соперник Динамо в Лиге Европы не пустит фанатов на матч дублирующих составов – все из-за Бендтнера

19:28 89 Читати українською
Соперник Динамо в Лиге Европы не пустит фанатов на матч дублирующих составов – все из-за Бендтнера
Никлас Бендтнер / фото из соцсетей

Руководство Копенгагена решило, что матч второго состава против Брондбю состоится за закрытыми дверями.

Ожидается, что в этом поединке за свою новую команду дебютирует бывший нападающий лондонского Арсенала Никлас Бендтнер, поэтому Копенгаген опасается ажиотажа. Также отмечается, что все футболки 31-летнего датчанина в клубном магазине уже распроданы.

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"Это игра против Брондбю, а значит – война. Мы не можем этого допустить, нам придется ограничить доступ фанатов.

Пришли бы болельщики обеих команд, а это 3-4 тысячи человек в матче вторых составов. Мы просто не сможем разместить их там. Наша база лопнула бы", – сказал главный тренер Копенгагена Столе Сольбакен.

"Порох кончился", – Бендтнер, имеющий шансы сыграть против Динамо, опозорился на первой тренировке в Копенгагене

Напомним, что киевское Динамо и Копенгаген попали в одну группу в Лиге Европы. Команды встретятся только в 3-м туре.

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Мир Никлас Бендтнер Никлас Бендтнер Копенгаген Копенгаген
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