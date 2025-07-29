"Наша команда сыгранная, имеет план на завтрашний матч и мы готовы биться до конца. Что касается нашего соперника, то киевское Динамо – большая, сильная команда. И в Европе, и, конечно же, в Украине. Я рад, что имею возможность побороться с такой командой.

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Динамо сильное, в частности, при игре в обороне. Но выделить кого-то персонально мне сложно: я не обращаю внимания на то, какой именно соперник передо мной, а просто борюсь и стараюсь сыграть как можно лучше в каждом эпизоде", – приводит слова Коффи Dynamo.kiev.ua.

Напомним, что первый поединок между Динамо и Хамруном завершился победой киевлян (3:0). Ответный матч состоится уже сегодня, начало в 21:00.

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