Соперник Динамо в Лиге чемпионов одержал первую победу в чемпионате Бельгии – Соболь заработал пенальти

Состоялся поединок первого тура чемпионата Бельгии между Васланд-Бевереном и Брюгге.

Чемпионат Бельгии, 1 тур

Васланд-Беверен – Брюгге – 1:3

Голы: Форте, 32 (пен) – Ванакен, 45+2 (пен), 70, Окереке, 48

Брюгге – Динамо: защитник бельгийцев может пропустить матч

Состоялся матч первого тура Лиги Жюпиле, в котором Васланд-Беверен принимал Брюгге. В стартовом составе гостей вышел украинский защитник Эдуард Соболь и провел на поле весь матч.

Первыми вперед вышли хозяева поля, но в добавленное к первому тайму время украинский футболист попал в руку соперника, который находился в своей штрафной. Арбитр матча после просмотра VAR поставил пенальти, который реализовал Ванакен.

Во второй половине встречи соперник Динамо в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов забил еще дважды и одержал убедительную победу со счетом 3:1.

Напомним, Динамо сыграет с Брюгге 6 и 13 августа. Первый поединок киевляне проведут на выезде.

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