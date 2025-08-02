38-летний бразильский центрбек Давид Луис подписал контракт с Пафосом. Как сообщает AS, опытный оборонец заключил соглашение с кипрским клубом сроком на три года.

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Перед этим Луис досрочно разорвал контракт с Форталезой, который должен был действовать до конца 2026 года. В бразильском клубе он провел лишь 17 матчей, после чего из-за травмы мышцы выпал из состава. Последний матч сыграл 12 июня – против Сантоса Неймара.

Пафос, новый клуб Луиса, уже успел выйти в полуфинал плей-офф квалификации Лиги чемпионов – следующим соперником станет киевское Динамо.

Для Давида Луиса это возвращение в европейский футбол, который он покинул в 2021 году ради трансфера во Фламенго. Ранее защитник выступал за Бенфику, Челси, ПСЖ и Арсенал, выиграв с ними ряд титулов, включая Лигу чемпионов (2012), двумя Лигами Европы (2013, 2019), чемпионатами Франции и Англии и Кубком Либертадорес (2022) с Фламенго.

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